بسبب الأمطار.. مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في أسيوط

لقي طفل مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء تواجده أمام منزله بقرية «الحواتكة» التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بتلقي بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول باسم عبد الله عبد الرحيم قطب، 11 سنة، مقيم في عزبة «عمران» بقرية «الحواتكة»، بدائرة المركز، مصابا بصعق كهربائي، وتوفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية له، وتوقيع الكشف الطبي عليه.

بإجراء التحريات وانتقال رجال الشرطة لمكان الحادث، وسؤال أفراد أسرته، أفادوا بأنه أثناء تواجده أمام منزله فوجئوا به يصرخ، وعند خروجهم وجدوه مصابا بصعق كهربائي بسبب الأمطار، ومغشيا عليه، ونُقل على الفور للمستشفى.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

طقس سيئ يضرب أسيوط.. والمحافظة تعلن الطوارئ

وشهدت محافظة أسيوط في أول أيام العام الميلادي الجديد، حالة من الطقس الشتوي الحاد وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، ما أدى لإعلان حالة الاستعداد القصوى بكل الإدرات تحسبا لأي طوارئ.

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار جهود رفع وإزالة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار أمس على قرى ومراكز المحافظة، وتكثيف الجهود بجميع الوحدات المحلية، تحت إشراف قيادات المحافظة على مدار اليوم، لنشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين لشفط أية تجمعات للمياه، ورفع أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأشاد المحافظ بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع استمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة أي تقلبات جوية في الطقس، ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.