وفاة طفل صعقا بالكهرباء بسبب سوء الطقس في الغربية.. «لمس سلك مكشوف»

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء في محافظة الغربية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي تضرب العديد من المحافظات، وجرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة.

وفاه طفل صعقا بالكهرباء أثناء هطول الأمطار في شوارع طنطا

وكشف شهود عيان أن الطفل المتوفى يدعى «حسام زكريا» 15 سنة لقي مصرعه أثناء استقلاله دراجة وعودته من العمل حيث تعرض للصعق من جهة أحد الأسلاك المكشوفة، وتمكن أفراد أسرته من استخراج جثمانه ودفنه في مشهد جنائزي مهيب بمقابر قرية كفر عصام بدائرة مركز طنطا.

الأمطار الغزيرة تضرب ميادين الغربية

كما رصدت «الوطن» هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة التي دفعت مواطني الغربية إلى ارتداء الملابس الثقيلة تحسبا لعدم تعرضهم لنزلات البرد الشتوية والإصابة بأمراض الصدر المزمنة.

في المقابل تأثرت حركة النقل والمواصلات بسبب انتشار كميات من البرك والمستنقعات مما أربك سير الحركة المرورية بالطرق الفرعية الواصلة بين مراكز «طنطا - المحلة» و«زفتى - السنطة» و«بسيون - قطور» وغيرها.

محافظ الغربية يرفع حالة الطوارئ لتأمين أرواح وحياة المواطنين

في ذات السياق، أعطى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة رفع حالة الطوارئ والاستنفار على مستوى الدواوين لتلقي شكاوى المواطنين أثناء موجة الأمطار الغزيرة والطقس البارد.

وشدد محافظ الغربية في تعليماته على ضرورة الدفع بـ454 معدة شفط مياه بالتنسيق مع مسئولي الصرف الصحي وشبكات التليفونات والكهرباء لإنقاذ حياة المواطنين.

التأكد من تشغيل غطاسات مياه الأمطار

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلى ضرورة تفعيل الخط الساخن وتفعيل خدمات الطوارئ والتأكد من تشغيل غطاسات مياه الأمطار بأنفاق الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفر الزيات وطنطا والمحلة الكبرى.