«التعليم»: الدراسة مستمرة ولن تتعطل في محافظتي القاهرة والجيزة غدا

عقب ظهور موجات الطقس السييء، تجد أسئلة أولياء الأمور والطلاب مادة خصبة لها في الطرح حول تعطيل الدراسة غدًا في القاهرة والجيزة، والتي لم تصدر أي تعليمات بشأنها حتى الآن، وعلى أساس ذلك فالدراسة مستمرة كما هي دون أي تعطيل، بحسب ما أكدته مصادر بالمديريتين لـ«الوطن»، موضحة أنه يجرى حاليا الانتهاء من شرح آخر المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية للطلاب، بجانب إجراء الامتحانات العملية في المواد التي تستلزم ذلك.

قرار تعطيل الدراسة يصدر من المحافظ

وأكدت المصادر، أن قرار تعطيل الدراسة يصدر من المحافظ، وهو ما لم يعلن عنه حتى الآن، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بجميع المواعيد الرسمية لسير الدراسة دون أي غياب، لتخصيص 5 درجات للحضور، وذلك بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي خاصة مع إضافة مواد جديدة للطلاب مثل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومادة المهارات.

استمرار شرح المقررات الدراسية كما هي دون أي تعطيل

وفي سياق متصل، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن قرار تعطيل الدراسة غدا الاثنين الموافق 3 يناير 2022 لم يصدر حتى الآن، موضحًا أنه جرى التنبيه على جميع المدارس باستمرار شرح المقررات الدراسية كما هي دون أي تعطيل، وغير مسموح لأي مدرسة منع أي طالب من دخول الامتحانات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى حاليا الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها خلال شهر يناير الجاري، مؤكدا أن الإدارة التعليمية انتهت من وضع الأسئلة الخاصة بامتحانات طلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

قرار تعطيل الدراسة من شأن المحافظ نفسه

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن قرار تعطيل الدراسة من شأن المحافظ نفسه، موضحًا أن الدراسة حتى الآن تسير بصورة منتظمة ولا يوجد ما يعيق استمرارها غدا.