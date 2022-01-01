«التعليم» تكشف آليات تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

أوشكت جميع الإدارات التعليمية على الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها خلال يناير الجاري وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وشددت الإدارات التعليمية، على ضرورة التصحيح عقب الانتهاء من أعمال الامتحان المقرر بجدول سير الامتحان يومياً، ويتم التعاون بين مدارس التعليم الأساسي من خلال تخصيص هيئة تدريس واحدة لتصحيح المواد التي بها عجز، والمعلمون المنتدبون جزئياً لمدارس أخرى يتم التصحيح في المدرسة الأصيلة خلال اليوم الأول، والسماح للمعلم بالتوجه للمدرسة المنتدب إليها للتصحيح في اليوم التالي للامتحان.

امتحانات الحاسب الآلي والعلوم لطلاب المنازل

وأكدت مصادر بالإدارات التعليمية، أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة الرصد في الشيت اليدوي وعلى الحاسب الآلي طبقاً للقرار 377 لسنة 2017، يومياً بعد الانتهاء من التصحيح لجميع الأعمال المتعلقة بالامتحانات، مشيرة إلى إعفاء طالب المنازل للصفين الأول والثاني الثانوي من امتحان الحاسب الآلي العملي، ويؤدي امتحان النظري فقط، وتجرى امتحانات العملي لمادتي الحاسب الآلي والعلوم بمعرفة المدرسة حسب المواعيد المعلنة من التعليم الإعدادي.

ونوهت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بضرورة تجهيز بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب المدرسة «منتظمين ومنازل» للتحقق من شخصيتهم خلال الامتحان بمعرفة مراقب اللجان، ويضع معلم أول المادة المشرف أو أقدم المعلمين، أسئلة الامتحان شرط ألا يكون من معلمي الصف، وألا يكون لديه موانع طبقاً للنشرة العامة رقم 1 بتاريخ 2019 بشأن أعمال الامتحانات، لافتة إلى ضرورة الانتهاء من أعمال المراجعة قبل إعلان النتيجة.

استبعاد كل من صدر ضددهم قرار بالحرمان من الامتحانات

وأكدت المصادر، ضرورة إعلان النتيجة في لوحة الإعلانات بالمدرسة، واستبعاد كل من صدر ضددهم قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات، وذلك تحت مسئولية مدير المدرسة، واستبعاد من لديهم أقارب من الدرجة الأولى من أعمال التصحيح والملاحظة في ذات الصف، والالتزام بما جاء بالقرار 377 لسنة 2017 المعدل للقرار 313 لسنة 2011 وأحكامه؛ ففي حالة وجود موانع لدى مدير المدرسة «أقارب حتى الدرجة الرابعة»، وفقا للنشرة العامة رقم 1 بتاريخ 2019 بشأن أعمال الامتحانات من طلاب المدرسة، لا يشارك في أي أعمال تخص الامتحانات.