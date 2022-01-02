«الوطنية للإعلام» تكشف سبب تكدس عشرات الموظفين في بهو «ماسبيرو»

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن السبب وراء تكدس عشرات الموظفين، في بهو المبنى، قبل قليل، بعدما أثيرت العديد من الأنباء حول تجمع الموظفين اعتراضًا على تأخير صرف الحوافز.

البصمة وراء ازدحام موظفي الوطنية للإعلام

ونفت الوطنية للإعلام، في بيانٍ صحفي، ما أثير من شائعات خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة أنّ السبب الرئيسي لتجمع الموظفين يرجع إلى تكدس العشرات في أثناء خروجهم بسبب إجراء تجارب على نظام أجهزة بصمة الحضور والانصراف.

اليوم.. بدء تفعيل نظام البصمة داخل الوطنية للإعلام

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيانها: «فى إطار العمل بالقواعد والضوابط المتبعة لضبط الحضور والانصراف بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام وهو النظام المتبع فى العديد من الهيئات والوزرات بالدولة، فقد أجريت اليوم تجربة عملية لتفعيل نظام البصمة ونتيجة لذلك كان هناك تكدس فى عملية خروج العاملين من بوابات مبنى الوطنية للإعلام والذى جاء نتيجه الأعداد الكبيرة من مختلف القطاعات والتى تحتاج التأكد أثناء الخروج والدخول من أنه تم التوقيع بجهاز البصمة».

وأضافت الهيئة: «وقد جاء هذا النظام التجريبي للوقوف على حجم الأعداد وتوقيتات خروجها ودخولها ومدى احتياج القطاعات لتدعيمها بأجهزة نظام البصمة».

وكانت انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول تجمع عشرات الموظفين في بهو الوطنية للإعلام، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ حوالي 4 أعوام تقريبًا.

وكانت الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة، قد أبدت استياءها الشديد من ازدحام العاملين في بهو المبنى، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «هو إيه اللي حصل لي ده وأنا داخلة الشغل؟.. يوم الحشر هيبقى كده؟!».