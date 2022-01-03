حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

التفاهم ووزن الأمور يأتي على رأس الصفات التي تميز برج الميزان، وعلى الرغم من ذلك فهو متردد في اتخاذ قراراته، كما أنّه دائمًا ما يتجنب المواقف العدائية ويفضل الابتعاد عن المشاكل دائما.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

إذا تعطلت مهمة تقوم بها.. اصبر واعمل في صمت، وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

لا يزال القمر معاكسا ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.