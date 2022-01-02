حظك اليوم برج الميزان الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل مواليد برج الميزان إلي تحقيق العدالة، لذل يلجأ إليه الكثيرين لحل مشاكلهم ومنازعتهم، ومع ذلك فهو قليلا ما يتحدث عن مشاكله أو همومه، فهو كتوم بطبعه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

الوضع الفلكي دقيق.. اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.