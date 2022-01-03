حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

النجاح والسعي يأتي على رأس الصفات التي تميز برج العقرب، فهو شخصي عملي ناجح يحب عمله كثيرا، كما أنه خدوم يحب تقديم يد العون لكل من حوله، ويعرف عنه أنه رومانسي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الوضع الفلكي داعم.. تتمتع باليقظة واللباقة، وتبدو أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

رغم التشوش.. القمر بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب وتؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.