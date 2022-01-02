حظك اليوم برج العقرب الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن سمعة مواليد برج العقرب أنهم يميلون للانتقام وعدم المسامحة بسهولة، إلا أنهم مرحين ويعشقون التواجد في اللقاءات الأسرية والعائلية وبين الأصدقاء، إلا أنهم لا يستطيعون غفران الإساءة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الوضع الفلكي يساعدك أن تبرز مواهبك وتجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر الجديد بمنزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.