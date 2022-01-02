«الأوقاف» ترسل 11 إماما وقارئا إلى ألمانيا في رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إيفاد 11 إمامًا وقارئا إلى ألمانيا.

جاء ذلك بناء على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان 1443هـ /2022م.

وجاءت أسماء الأئمة كالتالي:

1. محمد السيد أبو هاشم أحمد مكي إمامًا وقارئًا

2. إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي إمامًا وقارئًا

3. زيدان محمدين زيدان محمد إمامًا

4. محمد أحمد إبراهيم عبد المنعم إمامًا

5. محمد حسن عبد العظيم حسن إمامًا

6. حسن شعبان سيد أبو بكر إمامًا

7. محمود حمدان محمد غلاب قارئا

8. محمد أحمد فتح الله قارئا

9. عبد الرحمن فرج حافظ قارئا

10. عزت السيد محمد علي راشد قارئا

11. محمد لطفي نجاتي قارئا

شروط وزارة الأوقاف لإيفاد القراء

1- أن يكون قارئًا معتمدًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسبق وقفه عن القراءة بالإذاعة والتليفزيون لأي سبب كان.

2- ألا يزيد السن عن ستين عامًا.

3- أن يقبل الإيفاد إلى أية جهة تحددها الوزارة دون أي اعتذار.

4- أن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة للإيفاد للخارج.

موعد تقديم الطلبات

ويتم تقديم الطلب بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه.