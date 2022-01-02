الأوقاف تُعلن افتتاح مسجد الراضي في الأقصر بحضور قيادات المديرية

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن افتتاح مسجد الراضي داخل نطاق مدينة الأقصر في يوم الجمعة المقبلة 7 يناير 2022.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم الانتهاء من تشييد المسجد بحضور عدد من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر ولفيف من إدارة أوقاف بندر الأقصر، بما يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي، الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

افتتاح ثلاث مساجد

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، في تصريحات صحفية، تأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد المساجد في القرى والمراكز والمدن في جميع المحافظات تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى افتتاح عدد ثلاث مساجد تمت في يوم الجمعة الماضية عقب الانتهاء من أعمال التشييد والصيانة والترميم، منها مسجد الظاهري بنجع الظاهري بمركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر.

افتتاح مسجد قرية الغلابة

وتابع عبد الدايم، أنه تم افتتاح مسجد الإمام البخاري بقرية النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فضلًا عن افتتاح مسجد القرية النموذجية بالقرنة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر أو ما يُسمى بقرية الغلابة، التي أنشأها المهندس المعماري المعروف حسن فتحي، عقب افتتاح أولى مراحل تطوير القرية بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤخرًا.