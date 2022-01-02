رئيس التحرير

محمود مسلم

الأوقاف تُعلن افتتاح مسجد الراضي في الأقصر بحضور قيادات المديرية

كتب:

أماني خيري
11:39 ص | الأحد 02 يناير 2022
وزير الأوقاف يفتتح مسجدًا - أرشيفية

وزير الأوقاف يفتتح مسجدًا - أرشيفية

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن افتتاح مسجد الراضي داخل نطاق مدينة الأقصر في يوم الجمعة المقبلة 7 يناير 2022.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم الانتهاء من تشييد المسجد بحضور عدد من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر ولفيف من إدارة أوقاف بندر الأقصر، بما يأتي في  إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي، الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

افتتاح ثلاث مساجد

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، في تصريحات صحفية، تأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد المساجد في القرى والمراكز والمدن في جميع المحافظات تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى افتتاح عدد ثلاث مساجد تمت في يوم الجمعة الماضية عقب الانتهاء من أعمال التشييد والصيانة والترميم، منها مسجد الظاهري بنجع الظاهري بمركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر.

افتتاح مسجد قرية الغلابة

وتابع عبد الدايم، أنه تم افتتاح مسجد الإمام البخاري بقرية النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فضلًا عن افتتاح مسجد القرية النموذجية بالقرنة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر أو ما يُسمى بقرية الغلابة، التي أنشأها المهندس المعماري المعروف حسن فتحي، عقب افتتاح أولى مراحل تطوير القرية بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤخرًا.

اقرأ المزيد:

نقل زائري البر الغربي في الأقصر بسيارات كهربائية صديقة للبيئة

38 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر مع أول يوم في 2022

مسرحية سامح حسين على مسرح «الثقافة» في الأقصر مجانا بمناسبة رأس السنة

«أوقاف الأقصر» تفتتح 3 مساجد في الطود والقرنة وإسنا

محافظة الأقصر: 577 ألف مواطن حصلوا على جرعتي لقاح كورونا حتى الآن

إزالة سور 110 أمتار وغرفة حراسة على أملاك وزارة الري بشرق الأقصر

46 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر قبل ساعات من احتفالات رأس السنة

إعادة ذكرى «المقشقش» أشهر مساجد الأقصر على «كشك كهرباء»

حصاد «الرعاية الصحية».. 2 مليون خدمة طبية و47 ألف جراحة لأهالي الأقصر

ورشة كلية الفنون الجميلة لذوي الهمم بمعبد الأقصر.. «قادرون باختلاف»