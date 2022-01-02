«الإسكان الاجتماعي»: سنوفر وحدات لكل المتقدمين «الناس هتتكعبل في الشقق»

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنها تستهدف من خلال الصندوق، توفير عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين، «عاوزين الناس تتكعبل في الشقق، زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي ما قال»، موضحة أن مباردة التمويل العقاري بنسبة 3%، أدت لرغبة الكثير في الحصول على الوحدات السكنية، لذلك طرح الصندوق 125 ألف وحدة سكنية، وتقدم للحصول على هذه الوحدات 300 ألف، ولذلك قام الصندوق بالعمل على بناء وحداء لكل المتقدمين.

الصندوق يقوم بإنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في العام

وأضافت «عبد الحميد»، خلال حوارها في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، على قناة «extra news»، أن صندوق الإسكان الاجتماعي، يسعى لتوفير الوحدات، خاصة أن التمويل العقاري خلال الفترة السابقة كان متوفرًا، ولكن الوحدات السكنية المناسبة لم تكن متوفرة، فالصندوق يقوم بإنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في العام، كما أن الصندوق يتيح الوحدة السكانية والدعم النقدي، والتمويل من البنك، ونعمل على توفير الصيانة للوحدات السكنية، موضحة أن الصندوق وفر وحدات سكنية لما يقرب من 400 ألف، كما أن الكثير من البنوك، كانت متخوفة من تمويل وحدات الإسكان الخاصة بمحدودي الدخل، بسبب الخوف من تعثر المواطنين.

ثمن الوحدة في الإعلان الأول لسكن لكل المصريين قدرت بـ310 آلاف جنيه

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه بعد دخول بعض البنوك في تمويل شراء الوحدات السكنية، والتزام المواطنين في سداد الأقساط تشجع العديد من البنوك على الدخول في التمويل العقاري، مؤكدة أن ثمن الوحدة السكنية في الإعلان الأول لسكن لكل المصريين قدرت بـ 310 آلاف جنيه، والعميل كان مطالب بدفع 5% من قيمة الوحدة، وتقسيط باقي المقدم على 3 سنوات والتي تقدر بـ10% من قيمة الوحدة، موضحة أن الصندوق قام بتسليم ما يقرب من 65 ألف وحدة سكنية خلال الفترات الماضية، ولكن العام الأمور تحسنت وسيتم تسليم وحدت سكنية أكبر من ذلك.

البنوك قدمت 42 مليار جنيه لـ400 ألف عميل بمتوسط 104 ألف جنيه

وأوضحت أن البنوك قدمت 42 مليار جنيه لـ400 ألف عميل بمتوسط 104 ألف جنيه، بنسبة تمويل تصل لـ65%، وهذا يعطي ضمان للبنوك، لأن نسبة التمويل بالنسبة لقيمة العقار ليست كبيرة، وبالتالي إمكانية حدوث تعثر ليست كبيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدعم النقدي يختلف من شخص لآخر حسب مستوى الدخل، «اللي دخله 4500 ليس في حاجة لدعم نقدي، أما من يقدر دخله بـ 2500 جنيه سيحصل على دعم بقيمة تقارب الـ40 ألف جنيه، أما من دخله 2000 جنيه فسيحصل على دعم يقدر بـ60 ألف جنيه»، على حد قولها.