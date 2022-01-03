تنفيذ 46554 حكما قضائيا وضبط 130 كيلو حشيش وبانجو في حملات أمنية

كثّفت وزارة الداخلية، الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث وجّهت حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومنها ضبط 91 قطعة سلاح ناري بحوزة 9 متهمين، وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 46554 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما بارتكاب 13 حادثا متنوعا.

ضبط 240 قضية مخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّه جرى ضبط 240 قضية مخدرات بإجمالي 282 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 80,922 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 49,010 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,490 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3,562 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1,114 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 293 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 234 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 103 جرامات، كمية من مخدر الأيس وزنت 30 جراما، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 15 جراما، و1102 قرص مخدر.

ضبط 219 دراجة نارية مخالفة

أما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، فجرى ضبط 24 هاربا، وضبط 24 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 219 دراجة نارية مخالفة، وضبط 27958 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.