الذهب يتراجع جنيهين في بداية التعاملات.. وتجار: حظ المقبلين على الزواج

تراجعت أسعار الذهب، بداية التعاملات في البورصات العالمية، بقيمة تراوحت بين جنيه وجنيهين، محليا، وسجلت أوقية الذهب 1822 دولارا بانخفاض 6 دولارت، تزامنا مع استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي، وارتفاع عائدات سندات الخزانة وتراجع المخاوف العالمية من متحور أوميكرون.

وقال تجار بمحلات الصاغة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الذهب يعانى من التذبذب خلال اليوم، مؤكدين أن التراجع هو سيد الموقف حيث تعرض جرام الذهب لخسائر قدرت بنحو جنيهين بسبب الحد من المخاوف العالمية بشأن متحور «أوميكرون» وارتفاع سندات الخزانة الامريكية واستقرار سعر صرف الدولار وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

شعبة الذهب جرام الذهب فقد جنيهين

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار المعدن النفيس تراجعت جنيهن محليا بسبب تراجع سعر الأوقية عالميا بقيمة 6 دولارات لتباع بسعر 1.822.54دولار.

وقال «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ العام الجاري سيشهد تذبذبًا للمعدن النفيس، كما ستشهد أسعار الذهب تراجعًا، وهو ما يعطى تفائلا للمقبلين على الشراء والاستثمار، وتوقع «نجيب»، تراجعا تدريجيا لجرام الذهب خلال الفترة القادمة.

سعر الذهب محليا

تراجع سعر جرام الذهب في محلات الصاغة بين جنيه وجنيهين في كافة المحافظات وسجل جرام الذهب عيار24 سعر تراوح بين 910 و912 جنيها، كما سجل عيار 21 سعر 796-798 جنيها، وعيار 18 تراوح سعره بين 682-684 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعر 6.368 -6.384 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجلت الأوقية تراجعا بقيمة 6 دولارات بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية اليوم الإثنين، بسعر 1.822.54 وبيع الهب عيار 24 بسعر 58.59دولار، وعيار 22 بسعر 53.71 دولار وعيار 21 بسعر 51.27 دولار وعيار 18 يباع بسعر 43.94 دولار.