إصابة 11 شخصا في حادثين بالشرقية.. «سقالة وقعت بالعمال»

أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، بجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري ربع نقل بطريق «بلبيس - القاهرة الزراعي» بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم لمستشفى الزوامل المركزي لتلقي العلاج اللازم.

الأمن يتلقى بلاغا بتصادم سيارتين بطريق «بلبيس-القاهرة الزراعي»

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق «بلبيس - القاهرة الزراعي» اتجاه مسطرد.

إصابة 5 أشخاص في تصادم طريق «بلبيس - القاهرة الزراعي»

وعلى الفور جرى إبلاغ مرفق إسعاف الشرقية وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لمكان الحاث، وتم نقلهم لمستشفى الزوامل المركزي لتلقي العلاج اللازم، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات، فيما رفع ضباط إدارة المرور آثار الحادث من الطريق العام لتيسير الحركة المرورية.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالحسينية

فيما نقل مرفق إسعاف الشرقية 4 مصابين آخرين بطريق الحسينية أصيبوا في حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك، لمستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتنوعت إصابتهم ما بين جروح وكسور، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إصابة شقيقان سقطت بهما «سقالة» أثناء تركيب سيراميك

كما أصيب عاملان شقيقان بنزيف في المخ وكدمات متفرقة بالجسد، إثر سقوطهما من أعلى سقالة خلال العمل بالطابق الثاني في منزل بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وتم نقلهما لمستشفى أبو حماد المركزي، وتحويلهما لمستشفى الأحرار التعليمي لخطورة حالتهما.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة أبو حماد إشارة من المستشفى باستقبال «محمد أ.م» 30 عامًا وشقيقه «عمر» 19 عامًا، ومقيمان قرية العزازي دائرة المركز، مصابين بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسد، إثر سقوطهما من الطابق الثاني من على سقالة أثناء تركيب سيراميك بواجهة منزل، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.