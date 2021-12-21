توقيت عودة موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين2021: مرهون بشروط

تصدر موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 محرك البحث العالمي «جوجل»، على الرغم من توقفه منذ شهر أكتوبر الماضي، إلا أن استمرارية بحث المواطنين عن الرابط الرسمي لإضافة المواليد لا تزال متكررة رغبة منهم في إضافة أبنائهم غير المدرجين على بطاقات التموين وبالتالي زيادة عدد أفراد البطاقة، ما يؤدي إلى زيادة قيمة الدعم الشهري المخصص لها وزيادة حصة الخبز اليومية.

موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021.. متى يعود؟

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شرط عودة موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين2021، مرهون بميزانية وزارة التموين في الموازنة العامة الجديدة المقرر إقرارها شهر يوليو المقبل 2022، موضحة أنه حال تخصيص أي ميزانية لإضافة المواليد أو إصدار البطاقات التموينية الجديدة سيتم على الفور صدور قرار بعودة تنزيل المواليد مع تحديد الفئات المستهدف إضافتها بناء على أعمارهم.

فيما لا تزال هناك عدد من الخدمات التموينية الأخرى ينتظرها الملايين من المواطنين خاصة غير المقيدين على منظومة الدعم التمويني ولا يمتلكون بطاقة تموين، أو غير مدرجين على بطاقات تموينية أخرى، وتتمثل تلك الخدمات المتوقفة في التالي:

** إصدار بطاقة تموين جديدة.

** إضافة الزوجة المحرومة وغير المقيدة للتموين.

** إضافة تموين لمستحقي خبز.

وتعتبر خدمة "إضافة تموين لمستحقي خبز" من الخدمات التموينية المهمة التي ينتظرها العديد من الأسر، بسبب وجود فئات عدة من الأبناء المدرجين على بطاقة التموين يصرفون خبز فقط ولا يصرفون تموين، ولذلك خصصة وزارة التموين عبر بوابة مصر الرقمية أيقونة "إضافة تموين لمستحقي خبز" لهم إلا أنها متوقفة حاليا.

87 مليار جنيه حجم ميزانية دعم التموين والخبز

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية دعم التموين والخبز تبلغ 87 مليار جنيه منها 36 مليار جنيه للسلع التموينية فقط لدعم 64 مليون مواطن مقيدون على 23 مليون بطاقة تموينية، يصرفون حصة السلع شهريا بناء على عدد أفراد كل بطاقة.