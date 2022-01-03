ضبط 1353 قضية تموينية و مخالفات في المخابر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1353 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأعلنت وزارة التموين في بيان أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، واصلت حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

تفاصيل الحملات التموينية

وأسفرت الحملات التموينية عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1353 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 320 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 23,650 طن – 534 بطاقة.

ضبط 61 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت 59,022 طن – 13446 عبوة – 2002 قطعة.

ضبط 36 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 32,381 طن – 520 عبوة – 400 قطعة.

ضبط 37 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت 27,790 طن – 56674 عبوة – 730353 قطعة – 1800 لتر - 16130 متر.

ضبط 45 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 104820 لتر – 8834 إسطوانة.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية ومحل فرم لحوم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وضبط بحوزته 740 كيلو جرام لحوم و60 كيلو جرام فول و20 كيلو جرام مرقة دجاج و ميزان ومفرمة و500 كيس فارغ.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط صاحب مخبز بلدى بالقاهرة بسبب تجميع بطاقات المواطنين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين ، وإستخدامها فى الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على 10 بطاقات تموينية.