ضبط 292 طربة حشيش مع تجار مخدرات بالإسكندرية والشرقية بقيمة 3 ملايين جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الأسكندرية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية بالأسكندرية – مركز شرطة بلبيس بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالأسكندرية ، وبحوزتهم (عدد 280 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام – مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة).. كما أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) ، حال إستقلاله سيارة بالقرب من محل إقامته وبحوزته ( عدد 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,000,000) ثلاثة مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.