سقوط عصابة سرقة أجزاء السيارات بأسلوب الفك بالقاهرة: ارتكبوا 15 واقعة 

كشفت وزارة الداخلية ملابسات سرقة أجزاء من سيارات سكان القاهرة، إذ أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى سيارة يستقلها 3 أشخاص، بفحصهم تبين أنهم (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وعُثر بداخل السيارة على مجموعة من أجزاء السيارات .

الاشتباه في سيارة يستقلها 3 أشخاص وراء حل اللغز

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أجزاء السيارات بأسلوب "الفك" وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.. وإعترفوا بإرتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب.. وأضافوا بالتصرف فى مجموعة من متحصلات نشاطهم بالبيع لأحد الأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنه" بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهم بالسرقة.

سرقة سيارة من أمام منزل في عين شمس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأنه حال تواجده بمسكن شقيقته الكائن بدائرة القسم ، إكتشف سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أمام العقار سكن شقيقته ، وفـى وقـتٍ لاحـق ورد إليه إتصالاً هاتفياً ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (صديق المجنى عليه ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر أنه تمكن من إستخراج نسخة من مفتاح التشغيل الخاص بالسيارة المستولى عليها وإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ومساومة المجنى عليه على إعادتها له نظير المبلغ المالى المشار إليه.. وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والسيارة وإتهمه بالسرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس من (صاحب شركة توريدات ، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بسحب مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، قام بإيقاف السيارة ملكه أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ، وحال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة ، وسرقة المبلغ المالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير قدوم وهروب مرتكبيها تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وذلك بإستخدام سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم . عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم .. وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- سيارة أخرى "ملك أحدهم" تُستخدم فى وقائع سرقات أخرى).