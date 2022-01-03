انطلاق حملة «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك» لتوعية الموظفين بخطر المخدرات (فيديو)

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، النسخة الأولى من المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات»، لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تحت شعار «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك .. المخدرات مش بتأذيك لوحدك وبتسحبك لطريق مسدود .. أنت أقوى من المخدرات».

الحملة ترصد خسائر متعاطي المخدرات

‬ويظهر في الإعلان الترويجي للحملة، سائق يستقل قطار دون إدراكه بُعد المسافات وعدم الإتزان، رغم تنبيه السائق أكثر من مرة بوجود تحويلة على بُعد 500 متر دون استجابة منه، وتُلقي الحملة الضوء على الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعاطي المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان، كما تستهدف توعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشأن آليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذى بدأ تطبيقه، والتأكيد على أن من يتقدم للعلاج طواعية من تلقاء نفسه من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان لن يقع تحت طائلة القانون، ويتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجاناً وفي سرية تامة.