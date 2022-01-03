السجن 3 سنوات لـ5 من أسرة واحدة قتلوا شابا لعلاقته العاطفية بابنة أحدهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات على 5 أشخاص من أسرة واحدة وبراءة متهمة معهم، وذلك على خلفية قتلهم شاب والتخلص من جثته في مصرف بدائرة مركز شرطة أبو حماد، لوجود علاقة عاطفيه بابنه أحدهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين، وليد محمد عبد المنعم، ومحمد سامى، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

بلاغ من سائق حفار باستخراج جثة من مصرف

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغًا في أغسطس من العام الماضي، من «أحمد م.ح» 20 عامًا ويعمل سائق حفار بأنه أثناء ممارسته عمله بتنظيف مصرف وإزالة القمامة منه اخرج جوالًا يظهر منه عظام آدمية لجثة متحللة.

علاقة عاطفية وراء التخلص من جثة الشاب

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد لمكان الواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى الأحرار التعليمي وعرضها علي الطب الشرعي وإبلاغ النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد. ال.م» وكانت تربطه علاقة عاطفية بإحدى الفتيات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أعترفت أن المتوفي كان بفرقتها في المنزل وشاهدتها طفلة بالمنزل وأبلغت والدها، وقرر التخلص منه بمساعدة باقي أفراد الأسرة.

أسرة تتخلص من جثة الشاب انتقاما منه

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكدوا أنهم ضروبه وأحدثوا إصابته وتم توثيقه بالحبال داخل جوال قماش وألقوه مياه المصرف بقصد التخلص من جثته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات علي 5 متهمين منهم وبراءة سيدة من التهمة المنسوبة إليها.