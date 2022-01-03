أسرة الطالب ضحية مدير المدرسة بالمنوفية تطالب «الصحة» بعملية زراعة قرنية

طالبت أسرة «محمد حسين رجب» طالب الابتدائي الذي فقد عينه أثناء تواجده في المدرسة بمركز تلا في محافظة المنوفية، وزارة الصحة بالتدخل لعلاج الطالب بعد أن فقد عينه بشكل تام، ويحتمل أن يفقد العين الأخرى وفق حديث الأطباء للأسرة بعد فتره، مؤكدة أنه أجرى عملية في مستشفي شبين الكوم الجامعي بعد الحادث بيوم واحد ولكنه يحتاج إلى زراعة قرنيه.

والد محمد: ابني فقد عينه ويحتاج زراعة قرنية

وقالت والد الطالب «محمد» إن ابنه فقد عينه ويحتاج إلي زراعة قرنيه ليري بعينه مجددا، موضحا أن الأطباء في المستشفى الجامعي بالمنوفية، أكدوا لهم أن العين الثانية ستتأثر بعد فترة وسيفقدها، مطالبا الدولة بالتدخل لمساعدته، خاصة أن العملية مكلفة وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لإنقاذ العين الثانية للطفل.

وأضاف والد الطفل «محمد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنه فقد عينه أثناء تواجده في المدرسة، حيث طلب منه مدير المدرسة نقل التغذية المدرسية وأثناء حمل التغذية اصطدم بمقبض الباب وفقد عينه، قائلا «الباب كان فيه مسمار، وعينه خرجت بره، وعملتله عاهه، ونفسي يتعالج ويخف علشان يبقي زي زمايله» .

استعباد مدير مدرسة صاحب واقعة طفل التغذية في المنوفية

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة ومدرسة الفصل، وتحويل الواقعة إلى النيابة الإدارية، وتحرير محضر بالواقعة، بعد التحقيق الداخلي في الواقعة وإثبات ما حدث للطالب محمد حسين، مؤكدا أنه يتم الاطمئنان على حالة الطفل من وقت لآخر لتقديم كل الدعم له ولأسرته.