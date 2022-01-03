التأمينات: زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني خلال يناير

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، إعتباراً من أول يناير 2022 ، لافتا إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه.

وأشار عوض، فى بيان له، منذ قليل، إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

910 جنيه الحد الأدنى لمن تنتهى خدمته فى يناير الجارى

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته إعتباراً من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيه.

لاتعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور

وأضاف عوض، أنه لاتعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بملبغ 2400 جنيه ، مؤكدا أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الإجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.