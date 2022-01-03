حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

معروف عن مواليد برج الحوت أنهم رومانسيون، ولديهم قدرة كبيرة على احتواء الشريك، كما أنه يميل للحياة في أحلام اليقظة، ومع ذلك يمتلك حس فكاهي وظريف ويفضل الكثيرون التواجد معه.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر بمنزل المشروعات يعمل اليوم لصالحك، ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم قادرا على التواصل والإقناع، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.