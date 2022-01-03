حظك اليوم برج القوس الإثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج القوس بطيبة القلب والنقاء، ومع ذلك فهم غير اجتماعيين ويرغبون في البقاء بالمنزل مع أفراد الأسرة، لأن اللقاءات الاجتماعية تسبب التوتر.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل المال يدفعك نحو بحث بعض المشاكل، وقد تجد لها حلا إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

المريخ وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.