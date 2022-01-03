حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الجدي يحبون السفر والبحث عن المتعة، فهم يميلون للتخطيط طويل الأمد، كما أنهم أصدقاء رائعون، فهم يعشقون الاستقلالية، كما أنهم ملتزمون بالمواعيد بشكل دقيق.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر ما زال في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر يقترن مع فينوس وبلوتو ببرجك.. الجميع سيحبون رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.