افتتاح معرض «قهوتك ملكية» بمتحف المجوهرات.. يضم 15 فنجانا مُذهبا

تحت عنوان "قهوتك ملكية" تم افتتاح معرضا مؤقتا بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يضم جزء من طقم للقهوة من مقتنيات الملك فاروق.

وأوضحت الأستاذة صفاء فاروق رجب مدير عام المتحف أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسة المعارض المؤقتة التي يقيمها المتحف كل فترة لإلقاء الضوء على بعض القطع الأثرية الموجودة بالمخزن، مشيرة إلى أن المعرض يضم 32 قطعة أثرية تتكون من ١٥ فنجان مُذهب و ١٧ ظرف فنجان (حامل) زينت من الخارج برسومات ملكية زخرفية من طراز لويس الخامس عشر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يستمر المعرض لمدة ٣ أشهر.

ويعد متحف المجوهرات الملكية أحد أهم التحف المعمارية المشيدة على الطراز الأوروبي، شيده المهندس الإيطالي أنطونيو لاشياك عام ١٩١٩م.

ومبنى المتحف هو قصر يعود للأميرة فاطمة حيدر إحدى أميرات أسرة محمد على، ويتميز بعمارته وزخارفه والوحدات الفنية الموجودة به.

وقد تم تحويل القصر إلى متحف عام ١٩٨٦ ويضم ١٠٤٥ قطعة من المقتنيات النادرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة لعائلة محمد على باشا.