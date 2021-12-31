ضبط سيدة بتهمة الاتجار في العملة: تعاملاتها وصلت لـ6 ملايين جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول" – إحدى السيدات "ربة منزل" متواجدة بالبلاد - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد خارج البلاد" ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية "متواجدة بالبلاد" بالبريد بالعملة المحلية "ما يعرف بنظام المقاصة" وتقوم عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وأمكن ضبط المتهمة "المتواجدة بالبلاد" ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول المتواجد بالخارج.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (6 مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين والشركات من راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها ، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها ، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.