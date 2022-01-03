«المركزي للمناخ» يحدد أماكن سقوط الأمطار هذا الأسبوع.. اعرفها

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لوزارة الزراعة، أنه بداية من اليوم الاثنين، ستشهد البلاد تحسنا في أحوال الطقس، إذ تقل فرص سقوط الأمطار، وتنحصر على السواحل الشمالية وسيناء.

وأضاف «أبو المعاطي»، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه وفقا لصور الأقمار الصناعية وبيانات الرصد الجوي، فأنه من المتوقع عدم سقوط أمطار حتي نهاية الأسبوع الجاري، مع تحسن الأحوال الجوية.

الشبورة المائية الكثيفة ستستمر طوال الأسبوع

وأشار إلى أن الظاهرة الجوية التي يمكن أن تحدث خلال هذا الأسبوع، هي الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون في الصباح الباكر، نتيجة تبخر المياه من التربة والمسطحات المائية والمحاصيل الزراعية وبعد انتشار الرياح، إذ أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة على معظم الطرق ومناطق الجمهورية.

وأوضح رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما ستنخفض درجات الحرارة ليلا، مما سيزيد من الإحساس بالبرودة بين المواطنين.

رشة وقائية للزراعات

وأكد أهمية إجراء المزارعين رشة وقائية للحد من انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية ومكافحة الحشرات وتجنب الأضرار، التي يمكن أن تحدث نتيجة الهطول الكثيف للأمطار الذي حدث خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية، نتج عنها هطول الأمطار على معظم أنحاء البلاد، والتي وصلت لحد السيول في بعض المناطق مثل جزيرة سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة صاحبها ارتفاع الأمواج، وإثر تلك التقلبات، تعطلت الدراسة بعدد من المحافظات للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.