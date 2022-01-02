فتح طريقي «غارب الزعفرانة والشيخ فضل» بالبحر الأحمر بعد السيطرة على الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، في بيان لها مساء اليوم، أنه بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تم فتح طريقي «غارب /الزعفرانة، وغارب /الشيخ فضل»، مع استمرار غلق طريق وادي فيران سانت كاترين.

الدفع بفرق الطوارئ لمواجهة الأمطار

وأشار البيان إلى قيام هيئة الطرق والكباري، بالدفع بفرق الطوارئ وجميع المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار على جميع الطرق لمواجهة أي ضرر لها جراء سقوط الأمطار والسيول.

غلق 3 طرق رئيسية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري، أعلنت في وقت سابق اليوم، غلق 3 طرق رئيسية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وهي: «غارب /الزعفرانة، وغارب /الشيخ فضل، وادي فيران سانت كاترين»، بسبب هطول الأمطار الشديدة وسوء الأحوال الجوية؛ كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين.