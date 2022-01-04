تشمل كل بيانات الرحلة.. ساعة ذكية للمعتمرين هذا العام للمرة الأولى

للمرة الأولى هذا العام، ألزمت وزارة السياحة والآثار كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تشتمل على كل بيانات الرحلة وذلك لتعريف المعتمر بمكان إقامته وموعد سفره وعودته، فضلا عن القضاء على ظاهرة توهان المعتمرين المصريين عن أماكن إقامتهم بالمملكة العربية السعودية سواء كان بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة.

الساعة تشمل كل بيانات المعتمر الطبية

وأوضحت وزارة السياحة أن الساعة الذكية التي ستكون بحوزة كل معتمر خلال سفره للسعودية لأداء مناسك العمرة ستحتوي على ما يلي:

1-كل تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر من حيث تاريخ السفر والعودة وفندق الإقامة بمكة المكرمة، إضافة لفندق الإقامة بالمدينة المنورة، علاوة عن سعر البرنامج، وذلك طبقا لما هو مدون بوثيقة التعاقد بين المعتمر وشكة السياحة والمدرجة على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، إضافة إلى التسلسل الزمني للبرنامج، ومواعيد التحركات، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

2- بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة ـ حالة النبض، إضافة إلى نتيجة إجراء مسحات تحليل فيروس كورونا (PCR).

3- نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS).

4- العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر والذي يشمل كل تفاصيل برنامج العمرة.

مدة برنامج العمرة سيتراوح من 10 أيام لأسبوعين

ومن جهته، قال محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الساعة الإلكترونية الذكية تأتي في إطار ميكنة كل الخدمات السياحية، لافتا إلى أن تلك الساعة ستسهم فى تعريف المعتمرين ببرنامج العمرة المعتمد من وزارة السياحة والمسجل على البوابة الإلكترونية للعمرة، فضلا عن إنهاء مشكلة توهان المعتمرين عن فنادقهم وحل أي أزمة تواجههم بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن مدة برنامج العمرة هذا العام ستتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما، لافتا إلى أن تسكين المعتمرين بالغرف الفندقية سيكون (فرديا -ثنائيا -ثلاثيا -رباعيا)، موضحا أن السعة الاستيعابية لوسائل النقل الداخلية بالسعودية ستكون بنسبة 100%.