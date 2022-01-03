تأجيل حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية حدادا على رحيل «حجازي» و«فودة»

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، تأجيل حفل توزيع الجوائز للفائزين لعامي 2020 ،2021 الذى كان مقررًا له بعد غدًا الأربعاء، تقديرًا واحتراما لرحيل قامتين صحفيتين، الأستاذين إبراهيم حجازي رئيس تحرير الأهرام الرياضي الأسبق وسكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق متأثرًا بإصابته بكورونا، والكاتب الصحفي الكبير محمد فودة رئيس تحرير المساء وحريتي الأسبق، الذي وافته المنية أمس الأول.

وفاة إبراهيم حجازي

وأكدت النجار في بيان منذ قليل، أن اللجنة المشرفة على المسابقة أنهت كل تجهيزات الحفل، الذي كان مقررًا له بعد غدً الأربعاء بمسرح، وكان من المقرر تكريم فقيدى الصحافة إبراهيم حجازي ومحمد فودة خلال الحفل واهدائهما درع رواد المهنة تقديرا لتاريخهما المهنى والنقابى الكبير والمشرف لكل العاملين فى المهنة.

وأشارت المشرف العام على الجوائز، أنه من المقرر إقامة الحفل فبراير المقبل، وستوجه الدعوة لأحد أفراد أسرتي الفقيدين، لاستلام التكريم في الموعد الجديد للحفل.

حفل جوائز الصحافة المصرية

ونوهت بأن الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، شغل عدة مواقع في مجلس نقابة الصحفيين لعدة دورات، منها سكرتير عام النقابة ووكيلها، وكان ضمن مؤسسي مبنى النقابة الحالي.

ونعى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي القدير إبراهيم حجازي.

وقال عبدالمجيد في تصريحات صحفية، فقدت الصحافة المصرية والعربية، قامة وطنية مهنية ونقابية قديرة، عاش مقاتلًا في ساحات الدفاع عن الوطن وقضاياه، فقد حمل سلاحه في معركة العبور لتحرير سيناء، فكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وواصل القتال حاملًا قلمه في معارك بناء الوعي.

وأضاف عبدالمجيد: يشهد الجميع للأستاذ إبراهيم حجازي بوطنيته، وإخلاصه لقضيته، وعشقه لمهنته، فإلى جانب عطائه الوطني، كان له عطاء مهني كناقد رياضي صادق محترف، فقدره جمهوره.

كما كان له عطاؤه كقيمة نقابية نادرة الوجود، فقد شغل عضوية مجلس نقابة الصحفيين، منتخبًا من زملائه، وقد أعطى الكثير من جهده للعمل العام وخدمة الزملاء، وله من المواقف النقابية والإنسانية ما لا ينسى، كان لينًا سمحًا حسن الخُلق.

واختتم عبدالمجيد: نسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، مع النبيين والشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.