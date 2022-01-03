7 معلومات عليك إبلاغ الإسعاف بها وقت الحوادث.. أبرزها عدد الإصابات

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، المعلومات التي يستوجب تقديمها لهيئة الإسعاف عند الإبلاغ عن حادث، موضحة أنَّه يمكن طلب خدمة الإسعاف عبر الخط الساخن من خلال الاتصال على رقم 123، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، البيانات والمعلومات تلك، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة.

معلومات يجب إعطائها للإسعاف عند الإبلاغ عن حادث

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّه يستوجب على المتصل بهيئة الإسعاف للإبلاغ عن حادث ما، توضيح اسمه، ورقم الهاتف الذي يجري منه الاتصال، وتحديد طبيعة الحادث، مع تحديد مكان وموقع الحادث، وعدد الإصابات، وتحديد الخدمة المراد طلبها خدمة الطوارئ، مشددة على ضرورة التأكّد من أن متلقي المكالمة تلقى كل المعلومات المطلوبة.

هيئة الإسعاف المصرية

ومن جهتها، أوضحت هيئة الإسعاف المصرية أنَّ التأخر في طلب الإسعاف قد يعرض حياة المصاب إلى الخطر، مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حادث في الدقائق الأولى من وقوعه، مشددة على عدم نقل المصاب بإصابات خطيرة أو مرض شديد من مكانه، إذ تعد أهم القواعد التي يجب تذكرها قبل تقديم الإسعافات الأولية إلا إذا كانت حياته مهددة أو استحالة توفر المساعدة الإسعافية.

وأشارت إلى أنَّ هناك بعض الحالات تستدعي إبعاد المصاب، منها فاقد الوعي في مكان به غازات سامة، والمصاب الممدد على الطريق السريع، ومصاب داخل سيارة بدأت تحترق.

وأوضحت أنَّه في حالة مشاهدة حادث على الطريق، يجب تنبيه المارة، مع إعداد كوردون حماية، ثم الاتصال بالإسعاف، محذرة من سوء استخدام رقم الإسعاف في المعاكسات، والذي يحرم المصاب من فرصته في النجاة، إضافة إلى ضرورة إفساح الطريق وعدم ملاحقة سيارة الإسعاف للمساهمة سرعة وصول المصاب إلى المستشفى وإنقاذه.