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عاجل.. إخلاء سبيل فكري الهواري بكفالة مالية على ذمة التحقيقات

كتب:

جيهان عبدالعزيز
09:50 م | الإثنين 03 يناير 2022
فكري الهواري

فكري الهواري

قالت مصادر لـ«الوطن»، إن جهات التحقيق قررت، قبل قليل، إخلاء سبيل فكري الهواري، صاحب سلسلة محال شهيرة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه في الاتهامات الموجة إليه بالإساءة لمؤسسات الدولة.

كانت جهات التحقيق أمرت، في وقت سابق اليوم، بإرسال فيديوهات فكري الهواري إلى وزارة الاتصالات، لفحصها وبيان عما إذا كان الصوت هو صوت فكري الهواري من عدمه حول اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء».

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