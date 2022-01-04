حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يخوض برج القوس المغامرات ويقتحم المخاطر لكسب المال، ويبتعد عن الأعمال الروتينية التي تجعله يجلس في مكان واحد لفترةٍ طويلة، لذلك تعتبر الأعمال المكتبية عبئاً ثقيلاً عليهم.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

المريخ وعطارد يدعمانك ويمنحانك يقظة ذهنية وقدرة على التفاوض وحظا كبيرا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر بمنزل العلاقات ويعدك ذلك بأن تعيش حياة عاطفية وعائلية دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.