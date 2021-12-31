وفاة عروس في المنوفية «سقطت أثناء الاستحمام»

لقيت شابة تدعى «مروه.خ.ع» مصرعها بعد شهرين من زواجها في مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث توفت العروس الشابة أثناء الاستحمام حيث سقطت على الأرض، فجأة، وتفاجئ الأهالي بوفاتها، وقاموا بنقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها ولكنها كانت قد توفت، وجرى وضع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وبعد عرضها علي الطبيب الشرعي تم التصريح بدفن الجثة.

تشيع جثمان عروس المنوفية وسط حزن الأهالي

وشيع المئات من أهالي مدينة تلا في محافظة المنوفية، جثمان عروس المنوفية التي لقت مصرعها بعد شهرين من زواجها، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي مدينة تلا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية خبر وفاة العروس مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة عروس المنوفية

وأكد أحد المقربين من أسرة عروس المنوفية المتوفية بعد شهرين من زواجها، أن العروس قد تزوجت من شهرين فقط وانتقلت للإقامة في إحدى قرى مركز تلا برفقة زوجها، موضحا أنه أثناء استحمام العروس سقطت على الأرض وبعد عرضها على الأطباء أكدوا وفاتها، مؤكدا عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة وفق التحقيقات.

وأضاف أحد المقربين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العروس كانت تبلغ من العمر 20 سنة، وأهالي مدينة تلا شيعوا جنازتها، وسط حالة من الحزن الشديد أصابت زوجها ووالدتها وباقي الأسرة، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرتها الصبر على فراقها.