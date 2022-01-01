تفاصيل وفاة عروس المنوفية بعد زواجها بشهرين أثناء الاستحمام (فيديو)

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة تلا في محافظة المنوفية، عقب تداول تفاصيل وفاة شابة تدعى «مروة» بعد شهرين من زواجها، في أثناء الاستحمام، إذ سقطت علي الأرض جثة هامدة، وبعد عرضها على الأطباء تم التأكد من وفاتها دون وجود شبهة جنائية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي موقع «فيسبوك»، خبر وقاة عروس المنوفية «مروة»، مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله ذويها وزوجها الصبر على قراقها، موضحين أنها كانت صغيرة السن ولم تعاني من الأمراض قبل وفاتها، بل توفيت وفاة طبيعية بشك مفاجئ.

أحد أقارب عروس المنوفية: كنا مفكرينها مغمى عليها

وأكد أحد أفراد الأسرة والذي رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أن الفقيدة سقطت على الأرض أثناء الاستحمام بشكل طبيعي، واعتقد الجميع أنها مصابه بدوار أو إغماء، وبعد عرضها على الطبيب قال إنها توفيت: «الكل كان بيبكي علشان مش مصدقين وفاتها، ربنا يرحمها ويصبرنا علي فراقها».

الجيران: تزوجت قبل شهرين.. والكل مصدوم

وأكد أحد جيران عروس المنوفية المتوفية، لـ«الوطن»، أن الفقيدة تزوجت قبل شهرين في إحدى قرى مركز تلا، وفوجئ الجميع بوفاتها أثناء الاستحمام، موضحا أن الوفاة طبيعية، ولا توجد بها شبهة جنائية، مضيفا أن أفراد أسرتها وزوجها منهارون بشكل تام بعد وفاة «مروة» التي تبلغ من العمر 20 سنة، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة .

وشيع أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، عروس المنوفية إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن وانهيار أفراد الأسرة وزوجها، حيث تم دفنها في مقابر العائلة بمدافن مدينة تلا.