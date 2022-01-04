تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. تعرف عليها

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات أمم إفريقيا، والتي يخوضها المنتخب المصري، خلال الفترة بداية من 9 يناير وحتى 9 فبراير المقبل لعام 2022، والتي ستقام في الكاميرون.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات أمم إفريقيا، والمزمع إقامتها في الكاميرون خلال التقرير التالي:

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات أمم إفريقيا

وتعرض عدد من القنوات المفتوحة مباريات أمم إفريقيا بشكل مجاني، وهي:

قناة بي إن سبورتس المفتوحة

وتعرض قناة Bein sports المفتوحة لمباريات كأس أمم إفريقيا، ويمكن متابعتها من خلال ضبط التلفاز كالآتي:

التردد: 12604 «ميجا هرتز»

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة إرسال البث DVB-S2

تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات

كما تنقل قناة النبأ الليبية مباريات أمم إفريقيا:

التردد: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد على النايل سات

ويمكن ضبط تردد القناة على التلفاز من خلال الآتي:

التردد: 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

ويلعب المنتخب المصري أول مباراته في أمم إفريقيا، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 ضد نظيرة النيجيري في تمام الساعة 6 مساء.

وتلعب المباراة الثانية يوم السبت الموافق 15 يناير، ضد فريق منتخب غينيا بيساو في تمام الساعة 9 مساء.

ويلاعب المنتخب المصري يوم الأربعاء الموافق 19 يناير، ضد السودان في تمام الساعة 9 مساء.

وجاءت مجموعات أمم إفريقيا، التي ستنطلق يوم 9 من يناير الجاري على النحو التالي:

المجموعة الأولى، تشمل الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي، بينما المجموعة الثانية تتضمن السنغال - زيمبابوي - غينيا – مالاوي، بينما الثالثة، المغرب - غانا - جزر القمر – الجابون.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة التي تتضمن نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو، والمجموعة الخامسة تشمل الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار، بينما المجموعة السادسة تتضمن تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.