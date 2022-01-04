غلق 16 ألف «محل ومقهى ومطعم وسنتر دروس» في المحافظات خلال ثلاثة أشهر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المحافظات مستمرة فى تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي لضبط الشارع وتحقيق النظام، وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، إنّ لجان المتابعة وحملات المحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحلات أسفرت عن ضبط مخالفات وغلق 16640 محل ومطعم وسوق ومقهى، خلال ثلاثة أشهر، منها 5340 محلا مخالفًا تم غلقه، و3565 سوقًا عشوائية و466 مطعمًا، و3118 ورشة، بالإضافة إلى غلق 2654 نشاط آخر .

مواعيد غلق المحلات

وأشار إلى استمرار متابعة وزارة التنمية المحلية مواعيد الغلق الشتوية للمحلات وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وعدم التهاون في الحفاظ على سلامة المواطنين، لافتا إلى أنّ المواعيد الشتوية للمحلات والمولات التجارية مستمرة حتى الساعة 10 مساء يوميا مع مد العمل ساعة يوميا لتغلق 11 مساء أيام الاجازات الرسمية والعطلات والخميس والجمعة، لافتًا إلى أن مواعيد المطاعم والمقاهي مستمرة حتى الساعة 12 مساء يوميا بينما تغلق 1 صباحا أيام الاجازات والأعياد والخميس والجمعة، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت الالتزام بالمواعيد المقررة، بينما توجد أنشطة تعمل 24 ساعة لتوفير الخدمات للمواطنين وهي الصيدليات والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة .

المواعيد الشتوية

ولفت إلى أن المواعيد الشتوية مستمرة حتى أبريل المقبل، وأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات يحقق عدد من الاهداف منها ترشيد استهلاك الطاقة والحد من إزعاج المواطنين، وإتاحة الفرصة لهيئات وشركات النظافة للقيام بدورها في تنظيف وتجميل الشوارع والميادين، كما تقوم لجان المتابعة بكل محافظة بالعمل على مراقبة المواقف وتنفيذ كل ما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.