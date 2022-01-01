التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة البرد ورفع تراكمات المياه

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنَّ تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تعطل الدراسة اليوم السبت في محافظات: «الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية»، مضيفًا أنَّه سيجرى اليوم استكمال رفع تراكمات مياه الأمطار في محافظات بني سويف وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والسويس ودمياط التي شهدت مساء أمس سقوط أمطار غزيرة.

استكمال رفع تراكمات مياه الأمطار في 6 محافظات

جاء ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية أمس.

إصلاح أسلاك كهرباء سقارة عقب سقوطها بسبب الأمطار

وأشار التقرير، إلى انقطاع الكهرباء أمس، عن مركز ومدينة سقارة بسبب سقوط بعض أسلاك كهرباء الجهد المتوسط، وجرى إصلاحها الساعة 9 مساء أمس، كما تعرضت محطة المياه الرئيسية بأشمنت بمركز ناصر بنى سويف إلى انقطاع الكهرباء وجرى الإصلاح.

وأكّد وزير التنمية المحلية، استمرار رفع درجة الاستعداد على كل المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.