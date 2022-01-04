لحظة النطق بالحكم على طبيب الدقهلية بالمؤبد وصراخ أهالي الضحية.. فيديو

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بمعاقبة الطبيب المتهم بقتل زوجته، بالسجن المؤبد وتغريمه 250 ألف جنيه، ليسدل الستار حول قضية طبيب الدقهلية التي شغلت الرأي العام في الفترة الماضية.

وبكى المتهم، بكاءً شديدا في قفص الاتهام ندما على ما حدث، كما دوي صراخ أهالي الضحية وسيطرت حالة من الحزن الشديد عليهم، حيث طالبوا بحكم أكبر ضد المتهم.

الحكم على قاتل «طبيبة الدقهلية» بالمؤبد

وكان المتهم طبيبا ومعيدا بكلية طب الفم والأسنان ‏بإحدى الجامعات الخاصة، وقد طعن زوجته الطبيبة «ياسمين حسن يوسف»، 26 سنة، 17 طعنة قاتلة فى أماكن متفرقة من الجسد، بسبب الخلافات الزوجية بعد خمس سنوات زواج أنجب منها ثلاث أطفال بينهم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعرفت القضية إعلاميا بـ«طبيبة الدقهلية»، وقت وقوعها في مدينة المنصورة، بثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

المحكمة تستمع لمرافعات الدفاع والمدعين بالحق المدني

نظرت القضية أمام المستشار بهلول عبدالدايم حميدة، وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوى، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، وأمانة سر طه شعبان عاشور ومحمد مصطفى رمزى، برقم 11039 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 2658 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

الدفاع يطالب بالكشف النفسي على المتهم

وقدم دفاع المتهم في القضية، لهيئة المحكمة مستندات للاعتماد فيها على مرافعته، وناقشته المحكمة في تلك المستندات بالقضية، كما قدم المدعون بالحق المدني طلبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة في القضية.

وقال المدعى بالحق المدني، إن الله تعالى قال: «ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب»، والدستور في المادة الثانية منه قال إن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها والشريعة أصل التشريع، موضحاً أن المتهم تعدى على القتيلة بوسيلة وهى السكين، وقتلها قتل غل وغدر وخيانة، واستند لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:- «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان، ولا يملكن لأنفسهن شيئاً.. إلى آخر الحديث»، مشدداً على أنه وقت الجريمة كانت تستعد المجنى عليها لقيام الليل وقت العيد وكانت ترتدى «إسدال أسود» ولكن عاجلها المتهم بـ17 طعنة غادرة.