وظائف شركة مياه الشرب والصرف 2021.. آخر موعد لغلق باب التظلمات

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج أنه سيتم غلق باب التظلمات للمتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط بمسابقة «محصل وقارى» بالعمولة للحاصلين على مؤهل دبلوم تجارة أو دبلوم إدارة وخدمات وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 يوم الخميس المقبل الموافق 6 من شهر يناير الجاري.

7934 متقدما بوظيفة قارئ ومحصل بشركة مياه الشرب والصرف 2021

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، أنه تقدم لشغل وظيفة محصل وقارى بالعمولة في المواعيد التي أعلنت عنها الشركة خلال الفترة من 10 شهر نوفمبر الماضي 2021 وحتى 24 من الشهر ذاته وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بجميع مراكز المحافظة 7934 متقدما على الموقع الإلكتروني للشركة، وأنه تم فحص أوراق المتقدمين وتطابقت الشروط على 5534 متقدما ولم تنطبق الشروط على 2400 متقدم.

فتح باب التظلمات لتعيينات شركة مياه الشرب والصرف 2021 للشفافية وتكافؤ الفرص

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج إنه تم فتح باب التظلمات على موقع الشركة الإلكتروني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف، وأنه عقب تلقي طلبات التظلم وفحصها سيتم البدء في استكمال إجراءات المسابقة من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

الشروط المطلوبة لوظائف قارئ ومحصل بشركة مياه الشرب والصرف 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في الاعلان رقم 1 لسنة 2021 الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتعيين بالوظائف المعلن عنها بنظام العمولة على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة للمتقدمين.

- أن يكون للمتقدم ضامنا من العاملين بالشركة «من غير العاملين بوظيفة محصل وقارئ بالعمولة» أو ضامن للمتقدم من إحدى الجهات الحكومية الأخرى.

- يشترط أن يكون المتقدم لوظيفة محصل وقارئ من أبناء محافظة سوهاج، ومثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي السارية.

- كما يشترط أن يكون حاصلًا على دبلوم تجارة 3 سنوات، ودبلوم إدارة وخدمات 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا في 1 نوفمبر 2021.

- أن يجيد المتقدم التعامل مع الحاسب الآلي.