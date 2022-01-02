التعليم: توزيع استبيان على الطلاب لتطوير مناهج «خامسة وسادسة ابتدائي»

لا تزال مناهج الصف الرابع الابتدائي حديث الساعة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، من حيث صعوبتها وكثافة المقرر الدراسي، فضلا عن احتوائها مصطلحات علمية معقدة بعض الشيء، بحسب ما أكده أولياء الأمور، وهو الأمر الذي استفادت منه وزارة التربية والتعليم في آلية وضع المناهج الجديدة الخاصة بطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي والتي يجرى تطويرها في مركز تطوير المناهج.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، لـ«الوط»، أن الوزارة أعدت استبياناً للطلاب حول المناهج المطورة خاصة مادة العلوم والرياضيات، واستبيانا للمعلم ولمدير المدرسة في عينة عشوائية من المدارس على المستوى الجمهورية، للوصول إلى إحصائيات واقعية حول عملية التطوير والاستفادة منها في إعداد مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي.

الاستبيان يشمل طريقة التدريس في الفصول

وأضاف المصدر، أنّ الاستبيان يشمل طريقة التدريس في الفصول، وهل المعلم يعتمد على الحفظ والتلقين في عملية تدريس المقرر الدراسي أم يعتمد على الأنشطة ومشاركة الطلاب وتقسيم الفصل إلى عدد من المجموعات لممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة التي تنمي مهاراتهم.

وتابع المصدر بأن الاستبيان يوضح مدى قدرة المعلم على تطبيق استراتيجيات تعلم جديدة وحديثة في العملية التعليمية، مؤكداً أن الاستبيان شمل طريقة إجابة الطلاب على الأسئلة ومعرفة آلية تفكيرهم في الإجابة ومدى قدرتهم على فهم المقررات الدراسية الجديدة.

المناهج الجديدة فقط تحتاج إلى مدة كافية لتدريسها

ونوّه بأنّ المناهج الجديدة تحتاج إلى مدة كافية لتدريسها، حتى يستفيد الطلاب من عملية التطوير، موضحاً أن الوزارة تستفيد من جميع هذه الاحصائيات في عملية وضع مناهج الصف الخامس والسادس الابتدائي، لافتاً إلى أن المشكلة في مناهج الصف الرابع الابتدائي هي عدم وجود وقت كافٍ لتدريسها رغم كونها من أفضل المناهج التي تم إعدادها.

وأوضح المصدر أن الوزارة اهتمت بتوفير العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المقررات الدراسية والتدريب على الأنشطة لتنمية مهاراتهم في جميع المواد.