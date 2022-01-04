تأكيداً لـ«الوطن».. «التعليم»: 70% من الدرجات للامتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية

تأكيداً لما نشرته «الوطن» الأسبوع الماضي حول توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال يناير الجاري 2022، وتخصيص 70% من الدرجات للامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، و30% من الدرجات للامتحانات الورقية في المواد الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسمياً توزيع الدرجات على الامنتحانات، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تشمل 70% من الدرجات للأسئلة الإلكترونية و30% للأسئلة المقالية الورقية.

استعدادات لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وفي سياق متصل، كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث بدأت حصر المشكلات التقنية في جميع مدارس المرحلة الثانوية والعمل على حلها من جانب فريق التطوير التكنولوجي، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات الإلكترونية.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فريق التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية حريص على التنسيق مع جميع المدارس لحل المشكلات التقنية وتجهيز البنية التحتية جيداً في المدارس، مؤكداً أنه تم تزويد مدارس المرحلة الثانوية بشبكة إنترنت قوية لعقد الامتحانات.

إعداد قوائم نهائية بأسماء طلاب

وأكدت أمل علي، مديرة إدارة مصر الجديدة التعليمية، أنه جرى الانتهاء من إعداد القوائم النهائية بأسماء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، استعداداً للامتحانات وتجهيز المدارس من النواحي الإلكترونية جيداً، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية وبنك المعرفة وتحميل الكتب على أجهزة التابلت.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه جرى التنسيق مع جميع المديريات للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات، موضحة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة حريصة على متابعة تجهيز اللجان الامتحانية في المدارس وحل المشكلات التقنية في المدارس لتوفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات.

مواصفات الأسئلة المقالية

وأعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.