عاجل.. استعدادات وإجراءات احترازية بكاتدرائية ميلاد المسيح قبل العيد

تستعد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة، لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد من جديد، بعد توقف العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعرض «الوطن» في هذه السطور، الاستعدادات الأخيرة لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، قبل انطلاق الاحتفالات، التي تقام بعد غدا الخميس 6 يناير 2022، والاجراءات الاحترازية، وتنظيم الاحتفال، والحضور.

استعدادات كاتدرائية ميلاد المسيح لعيد الميلاد

وفي هذا الصدد، كشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه جار الترتيب لاستقبال المهنئين، وتم تجهيز المصلى، وترتيب كل الأمور الخاصة بمراسم ىداء قداس صلوات عيد الميلاد المجيد، الذي يعود مجددا إلى العاصمة الادارية، وتقام قداس صلوات عيد الميلاد، بحضور البابا تواضرس الثاني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمر الذي يحتل الصدارة في ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هو الإجراءات الاحترازية دقيقة ومشدة، كما أنه لا يوجد أي مظاهر للتزين، وإنما الأمر متوقف على التجهيز للاحتفال، وشجرة الكريسماس تمثل ثقافة اجتماعية غربية، ولا وجود لها في الهوية القبطية، وهي شكل من أشكال الاحتفالات الاجتماعية فقط.

صلوات عيد الميلاد مساء الخميس

وأوضح القمص موسى إبراهيم، أن قداس صلوات عيد الميلاد المجيد، سيقام مساء يوم الخميس، والبابا سيتوجه يوم الاحتفال إلى العاصمة الادارية الجديدة ليترأس قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح، وسيجري استقبال المهنئين في الكاتدرائية، ولا يوجد استقبال في مقر البابا تواضرس الثاني صباح يوم الاحتفال، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

الإجراءات الاحترازية لاحتفالات عيد الميلاد

وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الاجراءات الاحترازية لاحتفالات قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح، ستكون من خلال اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، والحذر من الاختلاط والتزاحم وقت الاحتفال، وذلك بالالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، مع عدم السماح بأي تغطيات صحفية أو إعلامية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.