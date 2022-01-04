حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن أصحاب برج العقرب الإصرار الشديد، والتركيز فيما يرغبون أو يحاولون تحقيقه، فهم لا يخشون التحديات أو المواجهات، بل على العكس يميلون لها بسبب الجرأة والقوة التي يمتلكونها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر معاكس وقد يتسبب لك في نزاع مع البعض، وعليك أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين من قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر