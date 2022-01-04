شباب الكنيسة يدعمون أطفال سرطان «الأورمان» بألعاب وهدايا وعروض ترفيهية

دشن شباب كنيستي الراعي الصالح ونهضة القداسة الإنجيلية بالأقصر، يومًا ترفيهيًا في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد، بهدف تقديم الدعم للأطفال من مرضى السرطان والتنفيس عنهم خلال تلقيهم جرعات العلاج بالمستشفى، بحضور منال حليم، رئيس قسم الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إذ وزعوا الهدايا والألعاب مع تقديم مسرحًا للعرائس نال إعجاب جميع أطفال مستشفى شفاء الأورمان بطيبة شمال محافظة الأقصر.

تقديم ألعاب وعروض ترفيهية للأطفال

وجاءت زيارة الشباب للأطفال من مرضى السرطان بشفاء الأورمان بالأقصر، كوسيلة فعالة في دعم الجانب النفسي للأطفال، مع إكسابهم مهارات اجتماعية من خلال تفاعلهم مع العروض الترفيهية المقدمة لهم، بما يكون له أثر كبير وإيجابي في مساعدتهم على تقبل المرض والتعامل معه، في ظل حالة من البهجة صنعها الشباب في نفوس الأطفال الذين تفاعلوا بمرح وإيجابية مع الألعاب والعروض الترفيهية بمسرح العرائس، فضلا عن رسم الفرحة على وجوه أهالي المرضى من أولياء الأمور، الذين قدموا الشكر والتقدير للشباب على ما بذلوه في سبيل إدخال السعادة إلى قلوب أطفالهم.

السرطان يُدخل المرضى في مشكلات نفسية

من جانبه أوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مرض السرطان وعلاجه قد يدخل المريض في مشكلات نفسية تؤدي إلى الشعور بالوحدة والانعزال، وهو ما يؤثر على تقبل الطفل للعلاج، فلذلك نحرص بشكل كبير على دعم الجانب النفسي بالتوازي مع العلاج حتى يصبح الدواء فعالًا عند تقبل الطفل ذلك بعد دعمه نفسيًا، بما لا يؤثر على مسار العلاج الكيماوي.

وختم موجهًا الشكر لشباب الراعي الصالح بمشاركة كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية، على دعمهم المتميز والمتواصل لأطفال مستشفى شفاء الأورمان، متمنيًا الحفاظ على هذه المسيرة من الدعم ومساندة المرضى وذويهم من مختلف أبناء المجتمع.