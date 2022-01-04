عاجل.. القبض على صاحب مطعم «مكرونة» في الجيزة بعد وفاة عاملين بالتسمم

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على مالك مطعم مكرونة بالسجق في أكتوبر، بتهمة التسبب في وفاة عاملين وإصابة اثنين آخرين من زملائهما بعد تناولهم وجبة مكرونة بالسجق مسممة، وتبين أن العمال الأربعة قاموا بشراء وجبات مكرونة بالسجق من مطعم في أكتوبر.

بلاغ بوفاة عاملين بسبب وجبة مسممة

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من عاملين «م.ع» 30 سنة و«ع.س» 24 سنة، قالا فيه إنهما قاما بشراء 4 وجبات مكرونة بالسجق من أحد المطاعم وتناولوها مع اثنين آخرين من زملائهما، وبعدها ناما وعندما استيقظا وجدا اثنين من زملائهما متوفيين وأنهما يعانيان من إعياء شديدة وقيء وإسهال، وأصيبوا جميعهم بتسمم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الشقة وعثر على شابين متوفيين وتبين من الكشف الطبي وتحليل عينات من المصابين أنهما تعرضا للتسمم، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الشابين المتوفين «ع.ع» 20 سنة «أحمد .ف» 24 سنة.

القبض على صاحب مطعم المكرونة

وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال صاحب مطعم مكرونة، وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث لبيان أسباب حدوث الوفاة، ولا تزال النيابة تباشر تحقيقاتها في الواقعة ولم يصدر عنها أي قرارات بحق صاحب المطعم الذي نفى أن تكون الوفاة ناتجة عن التسمم.