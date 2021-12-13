تحقق الجهات الأمنية، في واقعة تسمم 41 طالبا بمدرسة بالجيزة بسبب الوجبة المدرسية، بمنطقة وردان بمنشأة القناطر، بعدما تناولوا عصير الوجبة المدرسية، اليوم الاثنين، حسبما أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إذ جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى وردان، لتلقي العلاج.

تسمم 41 طالبا في مدرسة بالجيزة بسبب الوجبة المدرسية

وأخطرت الأجهزة الأمنية بواقعة تسمم 41 طالبا في مدرسة بالجيزة، بسبب الوجبة المدرسية، وتبين من التحريات والفحص الأولي الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطلاب في الصف الخامس الإبتدائي، بمدرسة صلاح الدين الأيوبي، وأنهم في حالة إعياء وجرى احتجازهم داخل المستشفى؛ لتلقي العلاج.

وتجري أجهزة الأمن بقيادة اللواء علاء فتحي فارس مدير المباحث لجنائية، تحرياتها؛ لتحديد أسباب تسمم التلاميذ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتتحقيق.

كما تواصل قوة من مباحث منشأة القناطر، بقيادة المقدم إكرامي البطران، تحرياتها في الحادث، واستمعت لأقوال مدير المدرسة وأسر المصابين؛ لمعرفة أسباب التسمم، وهل ناتج عن الأطعمة التي تم تناولها التلاميذ من عدمه، ولا تزال التحقيقات مستمرة من قبل الجهات الأمنية والقضائية.

فتح تحقيق عاجل في واقعة تسمم 41 طالبا

وكان مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد لـ«الوطن» فتح تحقيق عاجل في واقعة تسمم 41 طالبا في مدرسة بالجيزة، بسبب الوجبة المدرسية، مؤكدا أن المديرية نسقت مع المحافظة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى شعور الطلاب بالإعياء.

وأضاف المصدر، أن الطلاب المصابين جرى نقلهم لمستشفى وردان ويخضعون للفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا على التنبيه الدوري على جميع الإدارات التعليمية، بالإلتزام بتعليمات توزيع التغذية المدرسية واتباع قواعد التخزين.