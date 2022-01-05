الصقور تُصححح أوضاعها في السعودية.. علامة المكانة الاجتماعية

جاء إعلان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية عن فتح الباب لتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر خلال الفترة من 4 يناير الجاري وحتى 4 أبريل المقبل، ليسلط الضوء مجددا على الصقور في السعودية وما تتمتع به من مكانة في الثقافة السعودية، جعلتها ترتبط حتى بالمكانة الاجتماعية.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية قد أعلن أن ذلك يأتي تطبيقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، ولإتاحة الفرصة لملاك الصقور مجهولة المصدر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة، ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلا.

الصقور في الجزيرة العربية.. تاريخ يعود إلى 10 آلاف عام

وتضرب الصقور بجذورها في الثقافة السعودية، حيث يشير موقع روح السعودية، الذي تقوم عليه هيئة تشيط السياحة بالسعودية، إلى أن الصيد بالصقور كان جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البدو في شبه الجزيرة العربية لمدة 10000 عام، حتى أن علماء الآثار كشفوا عن أدلة على طيور بين بقايا حضارة المقر الحجرية الحديثة الموجودة في المنطقة.

ويوحض الموقع نفسه أنه بالرغم من أن الصقور كانت هامة للبقاء في المناخات الصحراوية القاسية، فقد تم حظر الصيد في معظم أنحاء المنطقة الصحراوية منذ عام 1975، ولكن لا تزال المسابقات مستمرة؛ وقد أصبحت هواية شعبية واسعة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وفي حين يربط العديد الصيد بالصقور بأفراد العائلة المالكة والنخبة الأثرياء في المنطقة، إلا أنها لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في نسيج الحياة السعودية المحلية بشكل عام.

2350 صقرا دخلوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية

وكان مهرجان الملك عبد العزيز للصقور لعام 2019، الذي أقيم بالقرب من الرياض في ديسمبر من ذلك العام، قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحضور مذهل بلغ 2350 صقرًا.

وتؤكد لولوة الرشيد، مرشدة سياحية، أن امتلاك صقر يعكس المكانة الاجتماعية؟، بقولها: في أجزاء كثيرة من العالم، إذا كان شخص ما يمتلك حصاناً، فهذا أمر مرموق، وهكذا يرى الناس الصقور هنا، وتضيف: إن الصيد بالصقور مهم جداً هنا. إنها نقطة جذب رئيسية في المملكة العربية السعودية بسبب تقاليدها.

أسعار خيالية للصقور في السعودية.. الشيوخ يعاملونهم مثل أطفالهم

ويوضح موقع روح السعودية أن ترويض وتهيئة هذه الطيور الجارحة المهيبة ليس بالأمر السهل، ويمكن أن يصل سعر أكثر الصقور المرغوبة إلى 250000 ريال سعودي (حوالي 66,654 دولار أمريكي). وبالنظر إلى قيمتها، لا تتفاجأ إذا رأيت صقرًا يطير على مقاعد الدرجة الأولى. "عادة ما ينقل الشيوخ صقورهم معهم إلى المهرجانات، ويعاملونهم مثل أطفالهم - لذلك يطيرون على الدرجة الأولى"، حسبما تضيف الرشيد.